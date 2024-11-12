حضوره إلزامي، قانوني يكشف السيناريو المتوقع لمسار قضية إمام عاشور بعد حكم حبسه

تتزايد التساؤلات حول موقف لاعب الكرة إمام عاشور، القانوني بعد الحكم بحبسه 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير، في جلسة استئناف النيابة على براءته اليوم، وما السيناريوهات المتوقعة لمسار القضية؟.

الموقف القانوني للاعب إمام عاشور بعد حكم حبسه

وفي هذا الإطار، يقول الخبير القانوني، فهد مرزوق، إن الحكم الصادر ضد إمام عاشور ليس نهائيا، ومن حقه تقديم معارضة على الحكم؛ لإعادة إجراءات التقاضي مرة أخرى، ولكن يلزم حضور اللاعب في هذه الحالة.

وأوضح أن حضور اللاعب في هذه الحالة إجباري، ولا يجوز أن ينوب عنه محاميه، في تقديم المعارضة خلال 10 أيام من صدور الحكم وفق القانون المصري.

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.



وقالت المحكمة فى حيثياتها؛ إن الدليل استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أية تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمنى وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.

وبناءًا على ما تقدم قررت المحكمة بإجماع الآراء حكمت المحكمة غيابيًا، بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبد الغني وشهرته إمام عاشور 6 أشهر مع الشغل وألزمته بالمصروفات الجنائية.

