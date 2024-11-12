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رياضة

الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه

صلاح ورودري، فيتو
صلاح ورودري، فيتو

صرح النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي وصاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، بأن أصعب خصم واجهه في إنجلترا هو الدولي المصري محمد صلاح.

وقال رودري، في تصريحاته لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، حول أصعب خصم واجهه في مسيرته: "في السابق كان ليونيل ميسي عندما كنت ألعب في الدوري الإسباني".

وأضاف: "حاليًا محمد صلاح، خاصة في ملعب آنفيلد، فهو يعتبر مثل السكين، ومواجهته صعبة للغاية".

 

وخاض صلاح 21 مباراة ضد مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، منذ أن انضم لليفربول في صيف 2017، حيث سجل 11 هدفا وصنع 6.

 

ويعاني رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

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