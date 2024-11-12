الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

الإعدام لقاتل زوج شقيقته بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، سائقا بالإعدام بتهمة قتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم "هانى.ر"، محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه، وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته".

 

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