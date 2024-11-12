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محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مكتب بريد المحافظة الرئيسي

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد تطوير مكتب بريد المنيا

تفقد اللواء عماد كدوانى أعمال تطوير مكتب بريد المنيا الرئيسى المقام بحى وسط المدينة أمام ميدان عمر أفندي، على مساحة 370 مترًا، لتقديم الخدمات البريدية للعملاء لما يقرب من مليون نسمة، حيث يأتي التطوير ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة القومية للبريد لتطوير جميع القطاعات ومكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية وتحقيق الميكنة الإلكترونية لمنظومة الخدمات البريدية.


استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مساعد المدير العام للتوزيع بمنطقة بريد المنيا، حيث أوضح بأن المبنى يتكون من(6) أدوار ويشمل الدور الأول 2 شباك لخدمة ذوى الهمم وغرفة بها ماكينة"ATM"، والدور الثانى يشمل مجموعة كبيرة من الشبابيك ما يقرب من 22 شباكًا لتقديم خدمة شاملة (كيو اوتوماتيك ونداء آلى) لخدمة العملاء، أما الأدوار الأخرى فتضم مهام الوظائف الإدارية، مضيفًا أن المبنى مجهز بالكامل بالشبكات والتركيبات والوصلات الداخلية، ويعمل المكتب على مدار اليوم بفترتين صباحية ومسائية، كما يشمل جراجا مجهزا أمنيا ًليضم كافة السيارات الخاصة بمكتب البريد.


وأشار مسئول منطقة بريد المنيا إلى أن مكتب البريد يضم عددًا من العناصر البشرية تم تدريبهم على أعلى مستوى، لتقديم جميع الخدمات البريدية المتطورة والتعامل مع أحدث الآليات فى مجال المعاملات البريدية وتشمل التعامل مع الحكومة الإلكترونية، صرف المعاشات، خدمة “وصلها”، خدمات التوفير، خدمات توصيل جوابات سريعة، حساب جارى، تحولات خارجية وداخلية، إلى جانب خدمات مصر الرقمية الموثقة، ومنها ( قيد عائلى- شهادات وفيات – شهادات ميلاد - بطاقات رقم قومى)، مضيفًا أن المبنى يتوفر به خزينة رئيسية مجهزة بوسائل الحماية الأمنية لخدمة حوالى 51 مكتبا بريديا على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

رافق المحافظ في جولته النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وجرجس رؤوف وعدد من القيادات التنفيذية.

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