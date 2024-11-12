تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده

يبدو أن نادي ليفربول في طريقه لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويستطيع اللاعب المصري التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.



وبحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي فإنه ما زالت إدارة ليفربول ومحمد صلاح في محادثات حول عقد جديد محتمل لما بعد عام 2025.

وأضافت: مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حيث لا تزال وجهات النظر متباعدة بين الطرفين. فلدى محمد صلاح خيارات كبيرة أخرى في كل من السعودية وأوروبا بشأن وجهته في الموسم المقبل ولكنه قد يفضل الاستمرار مع الريدز.