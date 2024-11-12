حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن

أودعت محكمة جنوب الجيزة حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير.

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 2024/6/19 بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفى "فرد الأمن" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير طبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.

وطلبت النيابة العامة معاقبة إمام عاشور بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات على سند مما قرره المجني عليه عبد الله مصطفى "مشرف أمن البوابة الرئيسية المول أركان" بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بالقدم اليمنى وذلك أثناء قيامه باستيقاف المشكو في حقه، أثناء قيامه وبرفقته أشخاص آخرين بالبحث عن أحد الأشخاص، قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما أركان، وعلل سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة كونه يتلقى العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول واتخاذ الإجراءات.

وأوضحت الحيثيات أنه ورد التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد المركزي والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه فرد الأمن تبين وجود كدمة بالساق اليمني.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة الشيخ زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.



ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

وقد أثبت المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابه العامه. وكذا ما شهد به كلا من: اسلام سامي عثمان سليمان، سعيد شوقي بسيوني، وعادل ناصر أحمد مصطفى، ومصطفى محمد عبد الرحمن عبدالجليل والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسة عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله مدبولي الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا» انتوا أمن ولاد ؟؟؟؟؟ وسب الدين «فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبدالله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخري بساقه اليمنى، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه».

وأضافت المحكمة: «وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائي والتي أجراها المقدم عمرو مصطفي عبدالعال- رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه أرضا وتتدافع مرافقيه حوله مما أحدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعة من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم الجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه يجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما بأكد للمحكمة اصراره على إلحاق الأذى به».



تفاصيل الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي



وأفادت المحكمة: «ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي ارضا وحوله المتهم واشخاص آخرين يقومون بركله بالاقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه، ولا يقدح في الذكر ما شهد به عمر محمد محمود بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته وشقيقته ياسمين محمد محمود (زوجة المتهم) وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود. بسينما مول أركان بالشيخ زايد. قام أحد الأشخاص بمعاكسة شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة».