الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الكهرباء يوجه بمواصلة العمل مع الشركات الفرنسية والتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة

استقبال وزير الكهرباء
استقبال وزير الكهرباء لسفير فرنسا بالقاهرة، فيتو

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومتابعة المشروعات القائمة فى إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة.

توطين صناعة المهمات الكهربائية

وأشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية، لاسيما فى مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، ومن بينها الخلايا الشمسية فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع فى مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء فى إطار التعاون بين البلدين  في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم الذى تم توقيعها فى مجال الهيدروجين الأخضر.

تطوير وتحديث الشبكة الموحدة للكهرباء 

قال الدكتور محمود عصمت: إن جزءًا كبيرا من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وأن العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى المجال تقوم بدور كبير فى هذا الإطار، مؤكدا مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، ومن بينها فرنسا.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين ألأخضر، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وتعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي.

اهتمام الشركات الفرنسية بإقامة استثمارات في مصر

ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيرًا إلى عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والتنمية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

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