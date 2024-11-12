ختام فعاليات الهاكاثون الرابع للتكنولوجيا العميقة.. تقديم جوائز بقيمة ١٤٠ ألف جنيه للفرق الفائزة.. مشروعات طلابية مبتكرة في الصناعات الغذائية.. وأجهزة لخدمة ذوي الإعاقة

اختتمت فعاليات الهاكاثون الرابع للتكنولوجيا العميقة "Deep Tech"، والذي نظمه معهد بحوث الإلكترونيات، ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث الإلكترونيات بمقر المعهد.

وذلك بحضور اللواء مهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثي التكنولوجي والتطبيقي، واللواء دكتور عمرو عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة قادر للصناعات المتطورة، والدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائبة غادة محمود على عضو مجلس النواب، وعدد من عمداء الكليات، والشخصيات الهامة في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

توطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات

وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، أن تنظيم الهاكاثون يأتي فى إطار تنفيذ مبادرة توطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات التي أطلقها المعهد فى أبريل الماضي، مشيرة إلى النتائج المتميزة للمشروعات الفائزة في الهاكاثون، والتي تعكس نجاحه في أن يمثل بيئة مثالية لصقل وتنمية مهارات الشباب المشاركين فى مجالات البرمجة وتصنيع الدوائر الإلكترونية وتكنولوجيات الطاقة.

بالإضافة إلى تشجيعهم على التفكير التصميمى، والتغلب على التحديات والتدريب على سبل تسخير التكنولوجيا العميقة لحل مشكلات حقيقية، لافتة إلى تطرق الهاكاثون للعديد من المجالات مثل (الطاقة، والبيئة، والمياه، والنقل، والزراعة، والصحة)، وكذا نجاح الفعاليات في تعزيز التواصل بين المشاركين والخبراء من قطاعات الصناعة والأعمال في مختلف المجالات، لافتة لمتابعة المعهد سبل المساهمة فى تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق وذات أثر اقتصادي ملموس.

وأضافت أن المشروعات الفائزة ستشكل اللبنة الأولى لشركات ناشئة واعدة تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي المبنى على المعرفة، مقدمة الشكر للهيئات والشركات الراعية، وأعضاء لجان التحكيم والشركاء والداعمين والمنظمين للهاكاثون.

وأوضحت النتائج أن عدد المشروعات التي تقدمت للهاكاثون بلغ (110) مشروعات لإجمالي (600) طالب ينتمون لعدد 32 جامعة (حكومية وخاصة وتكنولوجية)، فضلًا عن مشاركة عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وقد تم اختيار (47) مشروعًا بعد عملية تقييم مبدئية للمشروعات المتقدمة التي أثبتت جدارتها في المنافسة، وقامت لجنة التحكيم بتقييمها بناء على المعايير الموضوعة للجنة التحكيم ومنها؛ الإبداع والابتكار، والعمل الجماعي ودراسة الجدوى، ومنهجية وآليات التسويق، وكذلك التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمنتج.

وقد حصد الثلاث مراكز الأولي في كل مسار علي الجوائز التالية: الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة قدرها 40 ألف جنيه، والفائز الثاني 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للفائز الثالث.

وفيما يخص مسار مشروعات الطلاب أسفرت النتائج عن فوز مشروع "روبورت رباعي المحاور للصناعات الغذائية"، الخاص بطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية على المركز الأول، وحصد المركز الثانى مناصفة كل من طلاب جامعة فاروس عن مشروع "تقييم تأثير مثبطات اللهب المستدامة على الخواص الفيزيقية والميكانيكية لمركبات الوليسترين وبقايا قصب السكر"، وطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية عن مشروع "كرسى كهربائي ذكي لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن"، أما المركز الثالث ففاز به مناصفة؛ طلاب جامعة حلوان عن مشروع "إنتاج الطاقة المتجددة"، وطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية عن مشروع "روبوت ذو ذراع متعدد المهام للصناعات الغذائية".

مجالات التكنولوجيا الخضراء والتكنولجيا النظيفة

كما تم تسليم شهادة جائزة معهد بحوث الإلكترونيات التشجيعية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتكنولجيا النظيفة لجامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية، والجامعة المصرية الروسية.

وفي مسار مشروعات الخريجين ورواد الأعمال والباحثين جاءت النتائج كالتالي: فاز بالمركز الأول معهد بحوث الإلكترونيات عن مشروع "تصنيع بطارية ذات شكل العملة والمستخدمة في تطبيقات الذاكرة"، وفازت بالمركز الثاني الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا عن مشروع "سترة ذكية لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة"، والمركز الثالث مناصفة بين جامعة الدلتا التكنولوجية عن مشروع "ماكينة حقن بلاستيك لتصنيع عبوات المواد الغذائية"، والمركز القومي للبحوث، ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا عن مشروع "تحسين توليد وقود الديزل الحيوى من المواد الخام المختلفة".

كما تم تسليم شهادة الإبداع التكنولوجي لمعهد بحوث الإلكترونيات لمشروع "باص 14"، وهو أحد مشروعات حاضنة طريق والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه أشاد اللواء مهندس/ بكر محمد البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجهودات الباحثين والطلاب المشاركين، مشيرًا إلى العمل على تطبيقها عمليا وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، مقدمًا الشكر لمعهد بحوث الإلكترونيات لاحتضانه هذه المواهب، موضحًا دور وزارة الاتصالات في دعم تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة كحلقة وصل بين الصناعة والبحث العلمي.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع على أهمية الشراكة بين المصنع والمعهد في تطوير منتجات وطنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي وتخدم الاقتصاد.

وأعربت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب عن اعتزازها بالدور الرائد للمعهد في دعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تشريعية تعزز المشروعات الناشئة، وكذا التعاون مع المعهد في تشجيع الأفكار الريادية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشادت الدكتورة غادة محمود عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بدور المعهد في تمكين الشباب، مؤكدة سعى التنسيقية لتعزيز التشريعات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور هشام البدوي رئيس فرع شركة IEEE مصر إلى الدور البارز لمعهد بحوث الإلكترونيات في دعم الباحثين المبتكرين وتوفير الخدمات الفنية والتقنية لهم بأعلى المعايير، مثمنًا البنية القوية للمعهد وخبراته العلمية المتطورة كمرجع أكاديمي في تطوير التكنولوجيا.

وعلى هامش الهاكاثون تفقد المشاركون برفقة رئيس المعهد معرض المنتجات بالمعهد، وقاموا بزيارة عددًا من المعامل التي تم اعتمادها مؤخرًا وحصلت على شهادة الأيزو، وقد أثنى الضيوف على الإمكانيات والقدرات الموجودة بالمعهد، مثمنين الجهود المبذولة في تنظيم واحتضان الهاكاثون.

وتمت على هامش الفعاليات مناقشة الاستفادة من المعامل المعتمدة بالمعهد على المستوى القومي بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي تشمل؛ مرفق تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركات المحمول، وغيرها من الجهات.

تجدر الإشارة إلى أن الهاكاثون يهدف بتحفيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة وطلاب الدراسات العليا والباحثين وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية وكذلك طلاب المدارس فى مجال التكنولوجيا العميقة، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.