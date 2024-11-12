الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بينهم شقيقان، إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص، أمام كوبري أبوشناف المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

بينهم شقيقان، إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا 

تلقت الأجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن  انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري أبوشناف وتحديدا بمدخل قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

انقلاب ميكروباص بالمنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، وهم: كريم إبراهيم علي 17 سنة، وشقيقه هشام 16 سنة، وعبدالرحمن حسن محمد 17 سنة، ويوسف رضا صلاح 16 سنة، ومروة صالح عبدالوهاب 20 سنة، مقيمين جميعا بقرية أبو يعقوب التابعة إداريا لمركز المنيا.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم انقلاب ميكروباص

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتفقد منفذ “حياة كريمة” لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا: توفير 3 مستشفيات لخدمة المواطنين

محافظ المنيا يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

مصرع مدرسة وزوجها في حادث تصادم بالمنيا

محافظ المنيا يكلف بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء

مصرع سيدة وإصابة زوجها صدمتهما سيارة بالمنيا

ضبط 50 مخالفة تموينية فى حملة تفتيشية مكبرة بالمنيا

تقديم 2946 خدمة بيطرية في قرى المنيا ضمن قوافل علاجية مجانية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads