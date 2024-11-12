أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص، أمام كوبري أبوشناف المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

بينهم شقيقان، إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تلقت الأجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري أبوشناف وتحديدا بمدخل قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

انقلاب ميكروباص بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، وهم: كريم إبراهيم علي 17 سنة، وشقيقه هشام 16 سنة، وعبدالرحمن حسن محمد 17 سنة، ويوسف رضا صلاح 16 سنة، ومروة صالح عبدالوهاب 20 سنة، مقيمين جميعا بقرية أبو يعقوب التابعة إداريا لمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.