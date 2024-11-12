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رياضة

في اليوم الثالث، لم يتقدم أحد للترشح بانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

شهد اليوم الثالث لفتح باب الترشح بانتخابات اتحاد الكرة اليوم الإثنين 11 نوفمبر، عدم تقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في خوض الماراثون الانتخابي بالجبلاية للحصول على عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم في الدورة القادمة والتى تستمر أربع سنوات تنتهي في العام 2028.

ويستمر اتحاد الكرة في قبول أوراق القوائم الراغبة في خوض انتخابات اتحاد الكرة حتى يوم الخميس المقبل.

 

موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري

وتجرى عملية الاقتراع لاختيار المجلس الجديد الذي سيقود إدارة شئون الكرة المصرية في العاشر من ديسمبر المقبل.

 

نظام الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس الأحد.

 

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

أحمد مجاهد، فيتو
أحمد مجاهد، فيتو

أبرز المرشحين على مقعد رئيس الجبلاية

وأعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة في وقت سابق، ترشحه للانتخابات المقبلة في الجبلاية، إلا أن أحمد مجاهد أكد في تصريحات إعلامية أنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس حال قرر صديقه هاني أبو ريدة خوض السباق الانتخابي".

وبالفعل أعلن أحمد مجاهد أمس الإثنين انسحابهما من السباق الانتخابي، بعد ترشح هاني أبو ريدة بقائمة كاملة على مقعد الرئيس 

هانى أبو ريدة، فيتو
هانى أبو ريدة أقوى المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة المصري، فيتو

محمود الشامي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة

وكشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن نيته خوض الانتخابات بمجلس الجبلاية خلال الدورة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يفكر مطلقًا في الترشح على منصب رئيس الاتحاد.

مجدي عبد الغني يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة

وأعلن مجدي عبد الغني في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في تصريحات لملعب الشمس: “نويت بعد استخارة الترشح لمنصب اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية”.

 

وتابع: “القائمة بها العديد من الأسماء القوية وستكون هناك مفاجآت بالقائمة”.

 

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