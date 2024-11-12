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ثقافة وفنون

جلسة نقاشية مع صناع فيلم "رحلة 404" ضمن عروض موسم الجوائز بكاليفورنيا

منى زكي من الفيلم،
منى زكي من الفيلم، فيتو

تستضيف جمعية هوليوود للفيلم العربي بالشراكة مع مهرجان آسيا العالمي للأفلام، عرض فيلم “رحلة 404” وذلك يوم الأحد الموافق 24 من نوفمبر الجاري، ضمن عروض موسم الجوائز الذي تستضيفه الجمعية للعام الثاني على التوالي.

عرض فيلم رحلة 404 

ويعقب عرض الفيلم الذي يقام في لوك سينما جلينديل بكاليفورنيا، جلسة لمناقشة الضيوف الحاضرين من صناعه وهم: النجمة منى زكي والمنتج السينمائي محمد حفظي والمخرج السينمائي هاني خليفة.

فيلم رحلة 404 

فيلم «رحلة 404» يمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية، شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

أبطال فيلم رحلة 404 

فيلم «رحلة 404» بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي،  محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة. 

وتدور أحداث فيلم «رحلة 404» حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.

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بعد ترشيحه لتمثيل مصر بالأوسكار، صُناع "رحلة 404" يتحدثون عن حكاية 14 عاما من التحديات والتمسك بالحلم

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