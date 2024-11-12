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محافظ المنيا يتفقد منفذ “حياة كريمة” لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

منفذ حياة كريمة في
منفذ حياة كريمة في المنيا

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية بتفقد منفذ مؤسسة “حياة كريمة” لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذي يقع بميدان عمر أفندي وسط مدينة المنيا، تمهيدًا لافتتاحه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 ويهدف المنفذ إلى توفير اللحوم البلدية والدواجن والسلع الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.


وأكد المحافظ أن افتتاح منفذ البيع المخفض يأتي ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، التي تسعى لضمان استقرار توافر السلع وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، موجهًا بإقامة منافذ مماثلة بجميع مراكز المحافظة لتقديم خدمات متميزة في كافة أنحاء المنيا، إلى جانب مراعاة الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان في هذه المنافذ، مشيدًا بدور مؤسسة “حياة كريمة” في تخفيف الأعباء عن المواطن في شتى مناحي الحياة.


وأوضح كدواني أن الدولة تسعى لتحقيق استقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار، وتضع ضمن أولوياتها دعم المبادرات التي تساهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع، لافتًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم لتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.


وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من الحالات الإنسانية، حيث استمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين، ووجه بتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بدراسة عدد آخر من الحالات والتواصل مع أصحابها لتقديم الدعم المناسب لهم، وخاصة من الأسر الأكثر احتياجًا، إيمانًا بدور الدولة في توفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.


رافق المحافظ في جولته النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

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