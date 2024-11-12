انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ 73

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الدورة العادية رقم ( 73 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم، الثلاثاء اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

كلمة رئيس المكتب التنفيذي

فى كلمته قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير: "يسعدني أن أرحب بكم وأن أنقل إليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دومًا بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها.

وأضاف الوزير، أن الأمة العربية بالكامل تشهد حالة من التوتر في الفترة الحالية بسبب ما تمر به دولة فلسطين الشقيقة، مشيرًا إلى أنه يعبر عن تقديره في مشاركة وزراء النقل العرب في مؤتمر اليوم رغم الظروف المحيطة.



وأكد "الوزير "ان قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول مضيفًا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتوجه الوزير بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الإعداد الجيد لاجتماع اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.

واضاف "يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدًا لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا".

مواجهة التصعيد الإسرائيلي



وأكد ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.



ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الوضع في فلسطين، مع التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للمتأثرين من الأزمات الإنسانية، خاصة في غزة.

وعبّر عن قلقه من تداعيات الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتأمين المساعدات الإنسانية.

من ناحيته رحب مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية السفير بهجت ابو النصر بالحضور، متمنيًا لأعمال هذا الاجتماع أن تكلل أعماله بالنجاح، كما توجه بالشكر للأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار علي خلال حفاوة الاستقبال والضيافة

كما أعرب عن امتنانه بتولي الأمانة الفنية لهذا الاجتماع متوجهًا بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

وتقدم " أبو النصر" بخالص التعازي للشعب الفلسطيني واللبناني مؤكدًا علي موقف الجامعة العربية الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني ورفع الحصار عن قطاع غزة وما يتعرض له من عدوان والتأكيد على ضرورة رفع الحصار والتحذير من اى محاولات لتعجيره

وقال " أبو النصر": إن ما يشهده العالم من تحديات وتغييرات غير مسبوقة يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا فى المجتمع العربي، ومن هنا تأتي أهمية اجتماعنا اليوم مشيرًا إلي أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر حيث يعمل بهذا القطاع نحو 10٪ من القوى العاملة لذا يعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل أحد المؤشرات الهامة للتنمية الإقتصادية خاصة مع الارتباط بأنظمة النقل المتطورة

وأشار إلى أن قطاع النقل بالمنطقة يعد أحد المرتكزات الأساسية إذ يحقق من 7 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية.

ولفت إلى أن جدول الأعمال يتناول العديد من الموضوعات التي تتسم بالأهمية ومن ثم دراسة هذه الموضوعات للخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بمستوى منظومة النقل في مجتمعنا العربي مشددًا على أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بقطاع النقل.

كلمة رئيس الأكاديمية العربية

من جانبه ألقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمة ترحيبية قائلا "ان الاكاديمية لتفخر بأنها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولا تدخر جهدًا في القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فني وبيت خبره في مجال النقل واللوجستيات خادم لأهداف وطموحات الدول العربية ".

وأضاف " عبد الغفار" أن الأكاديمية تسعى دائما لتسخير كل طاقاتها خدمة لأهداف وطموحات الدول العربية ساعيه دائما لتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الإقتصادية العربية.

وأشار إلى أنه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقى العربي للنقل.

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