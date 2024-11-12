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حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لجلسة 22 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 22 ديسمبر المقبل لفض الأحراز. 


وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالًا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.


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جنايات التجمع الأول خلية العملة جماعة الإخوان

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