قرار جديد في محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل، في اتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى الغير مشروع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل في مجال السياحة وحجز الفنادق، ويزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطه، وتم العثور بحوزته علي مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية. وجاء في اعترافاته أنه حاز علي العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، خارج السوق المصرفية، حتى تم ضبطه بالعملات. ووجهت له النيابة اتهامات بالاتجار في العملة والكسب غير المشروع، وقررت إحالته للمحاكمة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية". بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.