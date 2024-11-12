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رياضة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة أنيمبا النيجيري

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مسؤولي نادي الزمالك رسميًا بموعد مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتقرر إقامة المباراة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي.

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة أنيمبا النيجيري 

جدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.
 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق. 

جدير بالذكر أن الزمالك تُوِّج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي.

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