الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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سياسة

كرم جبر يهنئ وزير الإعلام السعودي بنجاح القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية،
القمة العربية الإسلامية، فيتو

قدم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة لوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري لنجاح القمة العربية الإسلامية بالرياض.

وأشاد بالجهد الكبير لتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين فى تغطية أعمال القمة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها المملكة لنقل وقائع المؤتمر لكافة أنحاء العالم.

وأشاد الدوسرى بالعلاقات الإعلامية بين البلدين وزيارته الأخيرة لمصر ولقائه بالصحفيين والإعلاميين المصريين، وجرى حديث حول التعاون الإعلامي بين البلدين، فى ظل رئاسة المملكة للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب وشغل مصر لمنصب نائب الرئيس.

 


وتحدث جبر عن جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مجالات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعى، وضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية المشتركة.

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الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقاء وزير الإعلام السعودي ورئيس الأعلى للإعلام القمة الاسلامية القمة العربية الإسلامية بالرياض وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري

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