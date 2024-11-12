وزير الإسكان يتابع موقف تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب، بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة المشروعات المعروضة من خلال الشركات المصرية، والوقوف على حجم الإقبال على تلك المشروعات.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تسويقها من خلال شركات التسويق العقاري المصرية، وفى مقدمتها مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن المعارض الدولية تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والمطورين العقاريين لتصدير العقار المصري وكذا تصدير المنظومة العقارية المصرية بمفهومها الشامل، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، نحو تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالدول العربية والإفريقية.