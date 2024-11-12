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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم الرومانسية «الهوى سلطان» بسينمات مصر

الهوى سلطان، فيتو
الهوى سلطان، فيتو

استطاع فيلم الرومانسية الجديد المعنون بــ “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود أن يتسلل لقلوب الجمهور المصري الذي توافد عليه بكثرة في أول 11 يومًا من عرضه بدور السينما المصرية.

فيلم الهوى سلطان 

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

واستطاع الفيلم أن يتصدر البوكس أوفيس بفارق كبير عن منافسيه ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن لنحو 11 مليون جنيه ومن المقرر أن يطرح العمل بالدول العربية فى 13 من شهر نوفمبر الجاري.

 

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