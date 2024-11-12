التحقيق مع نجم الدوري الإنجليزي بتهمة الاعتداء جنسيًّا على 3 سيدات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، إن لاعبًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يخضع حاليا للتحقيق مع الشرطة بشأن الاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد 3 نساء بين عامي 2022 و2024.

تهم ارتكاب جرائم جنسية تطارد نجم الدوري الإنجليزي

ووفقًا لما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية، والتي لم تكشف عن اسم اللاعب، نظرًا لسرية التحقيقات، فإن "النجم" الذي ينشط بأحد أندية البريمرليغ، يبلغ من العمر 30 عامًا، وتم اعتقاله في مناسبة أولى في يوليو 2022، بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي في حق إمرأة قبل أن يخضع ثانية للتحقيق في العام 2023، ثم خلال الأسبوع الماضي.

وقالت "تليجراف" إن الشرطة استجوبت لاعب كرة القدم بشأن مزاعم بارتكابه سلسلة من جرائم جنسية متعددة تتعلق اثنتان منها باغتصاب امرأتين فيما تتعلق الجريمة الثالثة باعتداء جنسي على امرأة أخرى.

وقال متحدث باسم شرطة لندن: "يحقق أعوان الشرطة في شبهات تلاحق اللاعب بشأن عدد من المعطيات حول جرائم جنسية مزعومة بين عامي 2021 و2024".

وفيما لم يتم الكشف عن اسم اللاعب ولا عن ناديه في أي من الوسائل الإعلامية، قالت الصحيفة البريطانية إن"التحقيق لا يزال مستمرًا بشكل معمق للوصول إلى الحجج التي يمكن من خلالها إدانة اللاعب رسميا بعد الحصول على الشهادات الكافية".

ووفقًا للتقارير ذاتها، نفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات أو أنواع من الاعتداء الجنسي لكنه لا يزال رهن التحقيق.