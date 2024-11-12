الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ المنيا: توفير 3 مستشفيات لخدمة المواطنين

محافظ المنيا يطمئن
محافظ المنيا يطمئن الأهالي حول مستشفى المنيا العام

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة تفقدية داخل مستشفى الصدر بحي غرب مدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بعد توقف مستشفى المنيا العام مؤقتًا لاستكمال أعمال التطوير، مؤكدًا أن الخدمة الطبية توزعت على ثلاثة مستشفيات، وهي مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، ومستشفى مصر الحرة، لتلبية احتياجات الأهالي وضمان استمرارية الخدمات لحين إعادة فتح مستشفى المنيا العام.


ووجّه محافظ المنيا، بتوسعة مدخل مستشفى الصدر لاستيعاب المرضى وذويهم، وتيسير حركة دخولهم وخروجهم من المستشفى، إلى جانب إنشاء ساحات انتظار مجهزة وتخصيص مساحة لإنشاء كافتيريا لتقديم الخدمات الأساسية للمرافقين والزائرين أثناء تواجدهم بالمستشفى لتوفير سبل الراحة للمواطنين، وأفضل مستوى من الخدمات الصحية والإدارية.


وأشار اللواء كدواني إلى أن تطوير المستشفى العام يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن محافظة المنيا انضمت للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية التي ستتاح قريبًا لكافة المواطنين بالمحافظة.


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز جناح عمليات بديل لخدمة الجراحات وحالات الطوارئ بمستشفى الصدر، بالإضافة إلى نقل ثلاث غرف عمليات كاملة من مستشفى المنيا العام لاستقبال جميع الحالات، مضيفا أن قسم النساء والتوليد انتقل إلى مستشفى مصر الحرة، في حين تم نقل حضانة وكلى الأطفال وعناية الأطفال إلى مستشفى الحميات، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى المنيا الجامعي وفق بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا.

 


رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والنائب علي بدوي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

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