الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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سياسة

ممثل الشئون النيابية: الحد من عقوبة الإعدام يتطلب العمل المشترك للخروج بمفاهيم ملائمة للواقع

ورشة الحد من عقوبة
ورشة الحد من عقوبة الإعدام، فيتو

قال المستشار شريف شعراوي، ممثل وزارة الشئون النيابية: إن عقوبة الإعدام هي من أكثر القضايا إثارة للجدل على كافة المستويات  الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم وفي نفسية أهله وذويه. 

الحد من عقوبة الإعدام 

وأضاف خلال ورشة الحد من عقوبة الإعدام، التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، اليوم الثلاثاء: وهذا هو ما حمل المشرع المصري علي إحاطتها بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الحكم الجنائي على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان ويحقق العدالة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

مراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام 

وتابع: "تضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إطارًا زمنيًّا، لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة".

وقال المستشار شريف شعراوي: "اجتماعنا اليوم يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين كافة الجهات المشاركة بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لصون كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها".

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الحد من عقوبة الإعدام المنظمة العربية لحقوق الانسان عقوبة الإعدام المستشار شريف شعراوي ممثل وزارة الشئون النيابية المشرع المصرى

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