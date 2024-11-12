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اقتصاد

برنامج التنمية الزراعية المستدامة: 500 طن سنويًا استهلاك مصر من الحرير

د.علي ماهر نائب مدير
د.علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة

أكد الدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، إن  صناعة الحرير في مصر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم في عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم في صناعة الحرير.

 

 القيمة العالمية لصناعة الحرير 

أضاف "ماهر"، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء،  أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع  إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030،وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمي ضئيلة جدًا، مما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي.

 

 

 

ماهر: مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر يوفر فرص عمل.. ويدعم الاقتصاد المحلي

مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر

أكد أن مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر، الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر ٢٠١٨، يمثل خطوة هامة نحو استعادة مكانة مصر في هذا المجال وتعزيز مشاركتها في السوق العالمي.

 

أشار إلى أن المشروع يشمل زراعة أشجار التوت الهندي المناسبة لطبيعة مناخ محافظة قنا، إضافة إلى توفير عنابر لتربية ديدان الحرير، فضلا عن  اعادة صناعة الفركة النقاديةمن الحرير مرةأخرى تلك الحرفة المتوارثة منذ الفراعنة وإدخال حرفة جديدة لأول مرة في المحافظة، وهي صناعة السجاد اليدوي من الحرير، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

استهلاك مصر من الحرير

 

 

تابع "ماهر" أن استهلاك مصر من الحرير يتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ طن سنويًا،والانتاج المحلى الفترة الاخيرة لايصل للطن، في حين أن هناك احتياج كبير من السوق المحلي حيث يتم انتاج  حوالي ١٨٢ ألف متر من قماش الحرير بالاضافة وجود اكثر من 100 مصنع للسجاد.

 

 واكد أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تعزيز مشاركة مصر في سوق الحرير العالمي.

 

أوضح نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، أن هذا المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في محافظة قنا، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير صناعة الحرير في مصر على المستوىين المحلي والعالمي.

 

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