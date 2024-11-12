تعليم قنا تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا،تحت رعاية هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للعام الدراسي الحالي المرحلة (الإعدادية)، بحضور سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة واحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق موجه اول المديرية ومحمود جابر مسئول الأتحادات الطلابية.

المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالي: الطالب يوسف كرم صدقى مدرسة كوم البجا الأعدادية ادارة فرشوط التعليمية،منصب امين اتحاد الطلاب، والطالبة شروق ياسر عدلى مدرسة البنات الأعدادية بفرشوط، منصب الأمين المساعد،

كما تم تنصيب الطالبة هبه سيد يوسف، مدرسة على حسن للتعليم الأساسي إدارة الوقف التعليمية، منصب مقرر اللجنة الأجتماعية، والطالبة رضوى عبدالغنى محمد، مدرسة الأعدادية بنات إدارة قوص التعليمية، على منصب مقرر اللجنة العلمية، الطالب وجيه أشرف نعيم،مدرسة الشهيد خالد رجب إدارة قنا التعليمية، منصب مقرر اللجنة الفنية، الطالب محمود مصطفى الضبع، مدرسة العرب والنجاجرة إدارة الوقف التعليمية منصب مقرر اللجنة الثقافية، والطالب موسى محمد عبدالمنعم مدرسة الخليفة الاول الأعدادية ادارة نجع حمادى مقرر اللجنة الرياضية.

هنأ وكيل الوزارة الأمين والأمين المساعد، وأعضاء المكتب التنفيذي للمرحلة الأعدادية.

وأضاف " عنتر " تعد الاتحادات الطلابية، هى وسيلة التعبير عن فكر وآراء الطلاب وصقل الممارسة الديمقراطية السليمة التى تحقق منتج تعليمى متميز ذو شخصية سوية متكاملة.