الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محلي قوص يعقد ثالث الجلسات التشاورية حول مشروعات الخطة الاستثمارية

م.ياسر حمادي رئيس
م.ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص خلال الجلسات التشاورية

شارك المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، في ختام فعاليات جلسات التشاور التي تنظمها الوحدة لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية 2026/2025، وذلك في حضور كل من: فراج الوحش وطارق فوزي نائبي رئيس المركز، ورفعت الخطيب مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وماهر خريشي مدير إدارة الشباب والرياضة، ومحمد محمود مدير إدارة التخطيط بالوحدة، فضلا عن حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

 

التعرف عن قرب وبطريقة مباشرة على احتياجات المواطنين

اكد رئيس المركز في مستهل حديثه على أهمية هذه المشاركات في وضع الخطط التنموية، اذ تتيح لواضعي الخطط وصانعي القرار التعرف عن قرب وبطريقة مباشرة على احتياجات المواطنين، وتمنح التنفيذيين فرصة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مختلف القضايا والمشكلات، ومن ثم الحصول على المعلومات والبيانات والخيارات الممكنة بطرق تعزز ثقة السكان بالحكومات، وتزيد من الشعور بالانتماء والمواطنة نتيجة إشراك المواطن في صنع وتنفيذ الخطط وبالتالي إنماء الشعور بالمسؤولية.

وأضاف رئيس المركز المهندس ياسر حمادي أن الجلسات التشاورية هي إحدى أدوات دعم اللامركزية فمن خلالها تتمكن المؤسسات المحلية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وضمان ملاءمتها لاحتياجات ومتطلبات السكان الفعلية، وجعل المواطن يلعب دور المراقب والمتابع اثناء تنفيذ الخطط والرجوع إلى الهيئات لمساءلتها أو تبليغها عن أي تقصير.

الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/2024

وأوضح رئيس المركز أن فعاليات الجلسة شهدت استعراضًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/2024 والموقف التنفيذي لها، كما شهدت عدد كبير من المشاركات والمداخلات، أثنى رئيس المركز على معظمها واصفا إياها بالبناءة، مؤكدا أن كافة المقتراحات سيتم دراستها بشكل جيد وفقا للمعايير الفنية والتخطيطية، ودراسات الجدوى، والاعتبارات البيئية والاجتماعية.

والجدير بالذكر أن محلية قوص عقدت على مدار الأيام الماضية ثلاثة لقاءات تشاورية استهدفت استطلاع آراء المواطنين على مستوى نطاق المدينة الأم فقط، والثاني كان لقاءً عامًّا استهدف استطلاع آراء السيدات على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، واليوم اختتمت فعاليات هذه السلسلة بعقد لقاء عام استهدف استطلاع اراء المواطنين على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار منهجي يركز على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المدينة حتى ينعكس مردودها بشكل إيجابي عليهم.

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