وزير الدفاع يتفقد عددًا من مراكز تدريب وتأهيل المجندين بالقوات المسلحة (فيديو)

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مراكز تدريب المجندين بالقوات المسلحة لمتابعة منظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل المنضم حديثًا لصفوف القوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الإدارية والتدريبية والمعنوية منذ لحظة انضمامه للقوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر خلال الجولة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى ضرورة إستمرار تطوير منظومة التدريب بكافة التخصصات بما يواكب المعايير الحديثة فى إعداد الفرد المقاتل بالشكل الذى يضمن القدرة على تنفيذ أى مهام يكلف بها بكفاءة وإقتدار.

القيم الأصيلة للعسكرية المصرية

كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصرى المؤهل علميًا وبدنيًا ومعنويًا لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأوصى الجنود المستجدين بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية ليكونوا خير نموذج للشباب المصرى القادر على العمل والعطاء يقينًا بأن تقدم الأوطان ورفعتها لا يأتى إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

إعداد أجيال من أبناء مصر الأوفياء

ووجه التحية لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية

بما يضمن قدرتهم على آداء مهامهم فى خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من أسر الجنود المستجدين خلال زيارتهم لذويهم ووجه الشكر والعرفان للأسرة المصرية لما تتحمله من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر الأوفياء.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.