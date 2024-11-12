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رياضة

وفاة لاعب دولي إكوادوري متأثرًا بإصابته في حادث سير

وفاة لاعب دولي إكوادوري
وفاة لاعب دولي إكوادوري في حادث سير

توفي الإكوادوري ماركو أنجولو، لاعب فريق ليجا دي كيتو، متأثرا بتعرضه لحادث سير خطير منذ 39 يومًا، بحسب ما أكده النادي والاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأمضى اللاعب الدولي البالغ من العمر 22 عامًا أكثر من شهر في أحد المستشفيات بالعاصمة كيتو حتى أعلن اليوم خبر وفاته المأساوي، وذلك نتيجة للإصابات التي تعرض لها فجر السابع من أكتوبر الماضي بعد اصطدام سيارته بسرعة عالية بسياج لحماية العمال على أحد الطرق السريعة في كيتو.

وفاة الاكوادوري ماركو أنجولو

وكان يستقل السيارة أنجولو وأربعة أشخاص آخرين، وبوفاته ارتفع عدد الضحايا إلى ثلاث بعد وفاة كل من روبرتو كابيزاس سيميستيرا، لاعب نادي إنديبيندينتي جونيورز، وفيكتور تشاركوبا نازارينو.


ونشر كل من نادي ليجا دي كيتو والاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بيانا عبر حسابيهما بشبكات التواصل الاجتماعي أعربا فيه عن "بالغ الأسف والألم والحزن" فور علمهما بهذا الخبر المأساوي. 

 

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