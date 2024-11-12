تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 39265 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% عند مستوى 13858 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 8359 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% عند مستوى 11643 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3285 نقطة.