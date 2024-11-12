الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17%  عند مستوى 31761 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 39265 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17%  عند مستوى 13858 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 8359 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21%  عند مستوى 11643 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4%  عند مستوى 3285 نقطة.

 

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