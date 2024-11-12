رئيس حقوق إنسان النواب: الحد من عقوبة الإعدام يحتاج لتعديل تشريعي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن الحديث عن عقوبة الإعدام يتطلب منا نظرة تاريخية للتشريع في مصر.

تعديل قانون العقوبات

وأضاف «رضوان» خلال ورشة الحد من عقوبة الإعدام، التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، اليوم الثلاثاء، أن قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبة يرجع إلى أكثر من 87 عامًا، ولابد من تطوير التشريع، وإلى جانب كل هذه المدة من عمر القانون، فمصر مرت بثورتين ووضعت دساتير، وبالتالي كان لزاما علينا النظر في التشريعات.

وأشار إلى أن أهم ما يتواكب مع هذه الورشة، هو مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي خاض فيه مجلس النواب العديد من الحوارات والمناقشات، والتي شهدت مشاركة واسعة لكل القطاعات المعنية بهذا القانون وتم تسليم مسوده من القانون المستخرج من اللجنة التشريعية لكل أصحاب المصلحة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح رضوان أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مر بالعديد من المراحل منذ 2017 إلى 2021 ثم اللجنة التشريعية، ثم اللجنة الفرعية، ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة وتسليمه إلى المجلس ليعرض في الجلسة العامة، ومناقشته التفصيلًات، لافتًا إلى أن التشريعات والعقوبات المرتبطة بعقوبة الإعدام بحاجه تعديل في القانون أو سن تشريع جديد، من خلال قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.