محافظ المنيا يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مدرسة المنيا الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج المشتركة بمدينة المنيا الجديدة، والتي تأسست عام 2006 على مساحة 7 أفدنة وتستوعب 387 طالبًا وذلك في إطار رؤية الدولة لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كجزء من مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تركز على التنمية البشرية وتعزيز مهارات الأجيال القادمة لتأهيلهم لسوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة.

محافظ المنيا يتفقد مدرسة المنيا الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج



وخلال جولته، استعرض المحافظ أقسام المدرسة المتعددة، والتي تشمل الملابس الجاهزة، الميكانيكا، لحام المعادن، والكهرباء، مشيدًا بالنظام التعليمي الفريد الذي تتبعه المدرسة، حيث يقضي الطلاب يومين في الدراسة النظرية وأربعة أيام في التدريب العملي بالمصانع، مما يمنحهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج. ويأتي هذا النموذج وفق بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجمعية المستثمرين وهيئة الاستثمار.

نظام التعليم والتدريب المزدوج



كما استمع المحافظ إلى الطلاب حول تجربتهم في نظام التعليم والتدريب المزدوج وأهمية التعاون بين المدرسة وقطاع الأعمال لضمان توفير فرص تدريبية عملية تلبي احتياجات سوق العمل، ومؤكدًا على دور التعليم الفني في إعداد كوادر مهنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

مصنع ملحق بالمدرسة



وشهدت الزيارة عروضًا فنية قدمها الطلاب، كما استمع اللواء كدوانى للطلاب عن ابتكاراتهم العملية داخل المعامل، مبديًا إعجابه بالأفكار، وداعيًا الطلاب إلى مواصلة التعلم وتنمية مهاراتهم. كما قام بتفقد مصنع ملحق بالمدرسة وتعرف على طبيعة الصناعات التي يقدمها، موجهًا بتطويره لتحقيق الاستفادة القصوى منه لصالح الطلاب.



وفي ختام الزيارة، كرّم المحافظ عددًا من الطلاب المتميزين والتقط صورًا تذكارية معهم، تأكيدًا على دعمه لهم ولمواصلة تفوقهم.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محي عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور بهاء حسن نائب مدير إدارة المنيا التعليمية.