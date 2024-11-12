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رياضة

الهلال السعودي يستهدف صفقة من الليجا استعدادا لمونديال الأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي متصدر الدوري السعودي للمحترفين وحامل اللقب يستعد لضم صفقة جديدة وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تبدأ في شهر ديسمبر المقبل وتنتهي في يناير 2025.

صفقة الهلال السعودي الجديدة من الدوري الإسباني 

ووفقا لما نقلته صحيفة "الميدان" عن المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني فإن هناك مفاوضات حدثت من جانب الهلال خلال الأيام الماضية بشأن صفقة مرتقبة بإنضمام ألبرتو موليرو للهلال خصوصا أن اللاعب لديه الرغبة في خوض تجربة جديدة ولكن الأمر يتوقف على المقابل المالي للصفقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن لويس هيلجيرا المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني أكد وجود مفاوضات بين فريقه ونادي الهلال للحصول على خدمات ألبرتو موليرو خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال هيلجيرا: "هناك مفاوضات خلال الأيام الماضية من جانب نادي الهلال، موليرو لديه عروض أخرى خلال الفترة الحالية، ولكننا نرفض الكشف عنها بصورة نهائية".

مسيرة موليرو لاعب الهلال المنتظر 

وبدأ موليرو، المولود في العام 2003، والذي يلعب في خطة متوسط ميدان هجومي، مسيرته مع نادي لاس بالماس وخاض مع الفريق الأول 103 مباريات أحرز خلالها 7 أهداف، كما أنه عنصر ضمن المنتخب الإسباني لأقل من 21 عاما.

ويسعى الهلال إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا لكأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد تداول معلومات بشأن التخلص من النجم البرازيلي نيمار الذي تعرض من جديد للإصابة وسيركن للراحة لمدة قد تتجاوز شهرا آخر.

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة من 10 مباريات وحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة بأربعة انتصارات، وسيشارك الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين.

 

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