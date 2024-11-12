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محمود عبد العزيز.. حكايات الساحر ومزاجنجي السينما المصرية.. درس الحشرات وعمل بائعًا للصحف..والبداية مع "كلاب الحراسة" بأربعة جنيهات

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز ويوسف شعبان فى رأفت الهجان

الفنان محمود عبد العزيز، فنان ساخر صاحب شخصية متميزة، ممثل خفيف الدم، متعدد الأدوار جمع بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية، لقب بالساحر، علامة مميزة من علامات السينما، شخصيته لها حضور كبير، قدم الساحر والمزاجنجي ورجل الجاسوسية، كما قدم الكوميدي والشرير والوطنى، ورحل بعد مسيرة امتدت أربعين عامًا فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2016.

ولد الفنان محمود عبد العزيز عام 1946 بحي الورديان غرب الإسكندرية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية قسم الحشرات وتفوق في دراسته وحصل على الماجستير في سم عسل النحل، عشق التمثبل منذ طفولته، إلا أن البداية كانت مع فرقة كلية الزراعة المسرحية حيث ظهرت موهبته في التمثيل وهناك التقى المخرج نور الدمرداش الذي حضر إلى الكلية للإشراف على إحدى العروض التمثيلية للفرقة وأعجب بالأداء التمثيلي لمحمود، حتى إنه اختاره وهو طالب في دور بمسلسله التليفزيوني "كلاب الحراسة" مقابل أجر أربعة جنيهات، وبعد التخرج قدمه الدمرداش في مسلسل "الدوامة" في دور الصحفي مع محمود يس ونيللي.

نور الدمرداش يقدمه للتليفزيون 

ويحكى الفنان محمود عبد العزيز عن بداياته الاولى؛ أولى خطواته وتعامله مع نور الدمرداش فيقول: بعد تقديم دور في مسلسل "كلاب الحراسة "قيدنى المخرج نور الدمرداش كومبارسًا في التليفزيون بأجر أربعة جنيهات في الحلقة الواحدة، وكان رئيسًا لمراقبة التمثيليات بالتليفزيون، وكان يمكنه أن يدفع لى أكثر من ذلك، كلها كانت أدوارا صغيرة مما أزعجني وأثار غضبي، وسألته في ذلك فقال لى كلمة لم أنساها طوال حياتى: "هناك 5700 ممثل فى التليفزيون، ولا أريد أن يصبحوا 5701 وخلاص، لا تتعجل وأنا أريد أن أقدمك صح لأن عندك إمكانيات تؤهلك لتكون ممثلًا كبيرًا، فصبرت إلى أن اختارنى فى مسلسل الدوامة وهكذا.

الفنان محمود عبد العزيز 
الفنان محمود عبد العزيز 

عن دراسته بالزراعة لعلم الحشرات يقول الفنان محمود عبد العزيز: التحقت بكلية الزراعة التي لم تكن من بين أحلامي أو حتى حساباتي بعد أن حصلت على الثانوية، وكانت كل رغباتي إما الطب أو التمثيل، ولم يكن من الممكن الالتحاق بكلية الطب بسبب المجموع، التحقت بزراعة الإسكندرية وتعلقت بها بسبب فرقتها المسرحية، وتخصصت في قسم الحشرات، وبعد التخرج شعرت بالحيرة واللخبطة وكنت أرى أن مستقبلي في القاهرة، وحلمت بمشاهدة استوديوهات السينما، ورفضت أسرتي ترك الإسكندرية، فعملت مساعد باحث فى معهد بحوث وقاية النباتات،فلم تعجبنى الوظيفة فسافرت مع واحد من أصدقائي على سفينة اسمها "الجزائر" إلى اليونان، وكانت أسوأ فترة في حياتى حيث عملت بائعًا للصحف وصحفيًّا متجولًا، لكني كرهت الغربة وقررت العودة إلى الإسكندرية.

طائر الليل الحزين بداية السينما 


جاءت بداية الفنان محمود عبد العزيز السينمائية عام 1977 مع فيلم "طائر الليل الحزين " وكان قد جسد نفس الدور في الإذاعة هذا الدور ونجح فيه نجاحًا كبيرًا، إلا أن السينارست وحيد حامد اختار الفنان عادل إمام لتقديم الدور لكن منتج الفيلم اختار الفنان محمود عبد العزيز فكانت بداية انطلاقه الفنى، حيث تبعه دور صغير في فيلم "الحفيد " مع نور الشريف.

الفنان محمود عبد العزيز 
الفنان محمود عبد العزيز 


وفي عام 1975 اختار رشح المصور وحيد فريد الفنان محمود عبد العزيز للمنتج رمسيس نجيب للقيام بأول بطولة له في السينما في فيلم "حتى آخر العمر"، ثم جاءت بعد ذلك أدواره الكوميدية التي تعتمد على الفنتازيا في أفلام: السادة الرجال الذي يعالج قضية التحول الجنسى ومعنى الرجولة، سمك لبن تمر هندى بتقديم شخصية أحمد سبانخ، سيداتى آنساتى الفيلم الذي عالج فكرة زواج الأربعة ومشاكل العصمة فى يد الزوجة فى إطار كوميدى خفيف.. أبو كرتونة الذى قدم فيه شخصية نصير العمال، شخصية الشيخ حسني الرجل الضرير خفيف الظل فى الكيت كات عام 1991.

دور الأب الفهلوي فى الساحر 

كما قدم الفنان محمود عبد العزيز دور بهجت في فيلم "الساحر" الذى أدى فيه دور الأب الفهلوي الذى يمتهن السحر من أجل لقمة العيش فجمع بين الفهلوة وخفة الدم، وتوالت أفلامه: الكيف، إبراهيم الأبيض فى دور المعلم زرزور، سوق المتعة، العذراء والشعر الأبيض مع نبيلة عبيد، شفيقة ومتولى مع سعاد حسنى، ثم قدم دور عميل المخابرات فى فيلم إعدام ميت، والصعاليك والكيف، البريء، العار حتى وصلت أفلامه إلى 85 فيلمًا من أروع روائع السينما.

تفاصيل "الهنا اللي أنا فيه" أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز في السينما

صالح مرسي، وثائقي جديد على الشاشات العربية


وجاءت قمة نجاح الفنان محمود عبد العزيز وتوهجه الفنى عام 1994 حين اختاره المؤلف صالح مرسي لبطولة مسلسل رأفت الهجان بالرغم من اختيار المخرج يحيى العلمي لعادل امام لنفس الدور وبسبب تدخله فى السيناريو اتفق مع محمود عبد العزيز لبطولة المسلسل الذي استمر أربعة أجزاء مما أهله لتقديم مسلسلات محمود المصرى، باب الخلق، البشاير، جبل الحلال وغيرها.

جوائز أحسن ممثل 

حصل الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها؛ جائزة أحسن ممثل عن فيلمى القبطان والساحر  من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة  من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم  الكيت كات  من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن في فيلم الليالي المقمرة.

السيسى اثناء تكريم الفنان الراحل 
السيسى اثناء تكريم الفنان الراحل 

وخلال المؤتمر الوطني للشباب المقام في برج العرب العام الماضى كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز على مشواره الفني ومجمل أعماله ضمن عدد من الشخصيات السكندرية الناجحة، وتسلم درع التكريم ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيز.


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