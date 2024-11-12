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اقتصاد

"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث التعاون مع سفير السويد في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، هوكان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، وخالد عبد الوهاب، مسؤول تطوير الأعمال في السفارة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء الجمعية، لمُناقشة سُبل التعاون والاطلاع على الاحتياجات المختلفة لسوق العمل في السويد، وإمكانية ضخّ الاستثمارات السويدية في مصر.

 

 مجالات مختلفة تُخطط السويد للتعاون فيها مع مِصر


قال هوكان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، إن هناك مجالات مختلفة تُخطط السويد للتعاون فيها مع مِصر منها الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والنقل، داعيًا إلى البحث عن آلية تسهَّم في تعريف الشباب المصري بالفُرص المتاحة في السويد.


وأعلن سفير السويد، عن إمكانية تقديم الدعم المالي والمنح للمستشفيات في القاهرة والإسكندرية، بما يسهَّم في  توفير المعدات الطبية والدعم التقني.
وأشار إيمسجور، إلى وجود حاجه لمطوري الألعاب في السويد لما نشهده من طفرة في هذا المجال، لافتًا إلى سُبل دمج الشباب المصري في السوق السويدي بإتاحة فرص عمل في الشركات السويدية عن بُعد، مُشيدًا بالدور الذي تقوم به قمة " Techne Summit" التي تفتح آفاقًا كبيرة وفرصًا للشباب المصري المُبدع في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال.
 

 

توافُر الكوادر الشابة في مصر بمجال تكنولوجيا المعلومات

من جانبه أكد  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية،  توافُر الكوادر الشابة في مصر بمجال تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى فُرص الاستثمار في الإسكندرية خاصًة بعد التوّسعات الكبيرة في الميناء والتي جعلتها منطقة لوجستية تُتيح فرصًا كبيرة للتعاون، مشيرًا  إلى تعافي القطاع السياحي في مصر وخاصًة الإسكندرية، داعيًا السفير لزيارة قلعة قايتباي.

 

في نفس السياق، أفاد هنو، بدور مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة ومتوسطة الصِغر التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم المشروعات بما يوفِر لرواد الأعمال في مصر الدعم المالي، جنبًا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الوحدات الأخرى للجمعية " VTEC"، "MEDC" من تدريب وتشغيل مهني، وتنمية المهارات.

 

 

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