الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

النحاس
النحاس

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم   وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الثلاثاء 

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيها.

 

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر 240 جنيها.

وتراوح سعر كيلو نحاس أصفر خردة بين 190 لـ 210 جنيهات.

وتراوح سعر النحاس المخلوط بين 240 لـ 260 جنيها.

وتراوح سعر كيلو النحاس من 330 إلى 400 جنيه

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر النحاس اليوم الثلاثاء سعر النحاس سعر النحاس اليوم

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads