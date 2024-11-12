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ثقافة وفنون

أحمد داود ينشر كواليس "الهوى سلطان" ويعلق: "بتحبوني أكتر وللا الكابتن رضا عبدالعال"

أحمد داود، فيتو
أحمد داود، فيتو

نشر الفنان أحمد داود علي صفحات “السوشيال ميديا” الرسمية الخاصة به صورا من كواليس تصوير فيلمه "الهوى سلطان"، وعلق: "بتحبوني أكثر وللا الكابتن رضا عبد العال".

جاء ذلك بعد اقتراب إيرادات فيلم “الهوى سلطان” من الـ١٠ ملايين جنيه في أقل من أسبوع.


أبطال فيلم “الهوى سلطان”

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان": منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. 

والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”. 

مسلسل “كل سنة مرة” 

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد “كل سنة مرة”، مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل “زينهم”.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم: أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل أحمد داود في رمضان 

كما يُحضِّر أحمد داود لمسلسل من ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٥ بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.

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