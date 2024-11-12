90 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% عند مستوى 31675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 39285 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.10% عند مستوى 13895 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 8389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 11698 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3285 نقطة.