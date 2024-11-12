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رياضة

58 عامًا، ميورا أكبر لاعبي كرة القدم سنًّا في العالم

كازويوشي ميورا، فيتو
كازويوشي ميورا، فيتو

سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على الياباني كازويوشي ميورا أكبر لاعبي العالم سنًّا.

وأشارت التقارير إلى أن النجمين ليونيل ميسي 37 عامًا، وكريستيانو رونالدو 39 عامًا، يعدان لاعبين شابيْن مقارنة بالياباني كازويوشي ميورا الذي يكبر سنًّا بسنوات طويلة جميع زملائه في فريقه الياباني. 

الموسم الأربعين في مسيرته الاحترافية

وينوي ميورا الذي سيبلغ 58 عاما في فبراير المقبل، اللعب الموسم المقبل بصفوف فريقه سوزوزكا أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الياباني لكرة القدم، ليكون موسمه الأربعين في مسيرته الاحترافية.

ويعد ميورا أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، وسجل 55 هدفًا في 89 مباراة دولية، وكان أحد نجوم منتخب اليابان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وتنقل اللاعب الياباني بين أندية في البرازيل، وإيطاليا، وكرواتيا، وأستراليا، والبرتغال، وكانت محطته الأولى في عام 1986 بقميص سانتوس البرازيلي، الذي لعب له الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.

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