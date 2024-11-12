"بيطري القاهرة" تؤسس لمشروعات بحثية خدمية للمزارع السمكية، و"التمريض" تبحث رعاية ذوي الهمم و"الليزر" يناقش مخاطر المخدرات.. ورئيس الجامعة: إقامة مشروعات بحثية خدمية وعقد ندوات تثقيفية

يشهد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة برعاية وتوجيهات د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، مجموعة من الأنشطة والندوات وورش العمل والفعاليات بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن هذه الأنشطة بتنوعها تأتى فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي لمنتسبي الجامعة وللمجتمع الخارجي.

رفع مستوى الوعي بمختلف القضايا والتحديات

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنشطة تمت فعالياتها فى عدد من كليات الجامعة ومعاهدها، وشملت كليات الطب البيطري، والتمريض، ومعهد الليزر، وكليات الآداب، والإعلام، والآثار، وتضمنت إقامة مشروعات بحثية، وعقد ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية، وورش عمل، بهدف تفعيل الدور المجتمعي، ورفع مستوى الوعي بمختلف القضايا والتحديات التى يواجهها المجتمع، وسبل التصدي لها، وكيفية معالجتها والتعامل معها بطرق علمية.

في كلية الطب البيطري، وتحت إشراف د. إيمان بكر عميد الكلية ود. فايز صليب وكيل الكلية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم طب ورعاية الأحياء المائية بتأسيس المزرعة السمكية البحثية الخدمية، والتى تهدف إلى تدريب وتعليم الطلاب وإجراء أبحاث علمية لتوفير إنتاج من الأسماك يقدم للمجتمع المحيط.

وقامت وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الكوارث بالكلية بعمل حصر لأعداد طفايات الحريق المعطلة ومنتهية الصلاحية، وعمل الصيانة وإعادة الملء لها بواسطة إحدى الشركات المعتمدة من الدفاع المدني، حيث تسلمت الشركة الدفعة الأولى من الطفايات بمختلف أنواعها وأحجامها لإجراء الصيانة اللازمة وإعادتها للكلية.

حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة

وفي كلية التمريض، وتحت إشراف د. فاطمة عابد عميد الكلية ود. حنان إبراهيم وكيل الكلية، تم عقد ندوة تثقيفية عن "حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة: التحديات والفرص"، حاضرت فيها د. إيمان سيف النصر الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع، وقد تطرقت الندوة لما يلزم مراعاته لتأهيل ورعاية ذوي الهمم في النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقامت الكلية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، بعمل الفحص الشامل للجهاز الإداري والعاملين بالكلية من قياس الوزن والطول والضغط ومستوى السكر بالدم، من منطلق الحرص على توفير الرعاية الطبية لمنتسبي الكلية.

وشهد المعهد القومي لعلوم الليزر، تحت إشراف د. جالة فهمي عميد المعهد، ود. عبير عطية وكيل المعهد، عقد ندوة موسعة، تحدث فيها د. نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، حول "مخاطر المخدرات المستحدثة".

ونظمت كلية الآداب، تحت إشراف د. نجلاء رأفت عميد الكلية ود. دينا فتحي وكيل الكلية، ورشة عمل بعنوان: "النظم الفرعية للتقارير والإحصاءات، ودورها في عملية التخطيط الاستراتيجي بالمكتبات الجامعية لدعم عمليات الجودة والاعتماد الأكاديمي"، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية التقارير والإحصاءات والدور الذي يمكن أن تقوم به في تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للكلية.

وسائل التواصل وتأثيرها على الأمن القومي البيئي

أما كلية الإعلام، فقد نظمت تحت إشراف د. ثريا البدوي عميد الكلية ود. نشوى عقل وكيل الكلية، ندوة بعنوان: "وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي البيئي"، تناول فيها كل من د. محمد إسماعيل، مدير إدارة الشئون البيئية الدولية برئاسة مجلس الوزراء، ود. هناء سيد، مسئول شئون البيئة بوزارة البيئة، الآثار التى تتسبب فيها الشائعات بما يؤدى إلى إثارة الرأي العام وفقدان الثقة في أداء المسئولين وانخفاض معدلات السياحة المتدفقة إلى مصر، مع التأكيد على ضرورة توعية الشباب بعدم الانجراف خلف هذه الشائعات أو الترويج لها.

ونظمت كلية الآثار، تحت إشراف د. محسن صالح عميد الكلية ود. عبد العزيز صلاح وكيل الكلية، من خلال مركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية، دورة تدريبية بعنوان: "تطبيقات منخفضة التكلفة لتوثيق وترميم الآثار" حاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التقنيات صديقة البيئة منخفضة التكلفة، وحضرها لفيف من المتخصصين في مجال صون التراث من مصر والوطن العربي علاوة على طلاب كلية الآثار جامعة القاهرة، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة وترشيد الاستهلاك، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، فضلًا عن إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل في مجال ترميم وصيانة الآثار.