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سياسة

نائب: المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ قرارات قمة الرياض لوقف الحرب في غزة ولبنان

القمة الإسلامية العربية
القمة الإسلامية العربية بالرياض، فيتو

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن كل ما تضمنته من قرارات وتوصيات القمة العربية الإسلامية غير العادية، والتي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كانت بمثابة تعبير صادق وحقيقي عن جميع القضايا.

وأشاد د. إيهاب رمزي بالرسائل التي تضمنتها الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة التي شهدت توافقًا حقيقيًّا بين الرؤساء والزعماء والملوك الاشقاء في الوطن العربي، من أجل ضرورة وحتمية وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان مطالبًا من المجتمع الدولي الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر وقرارات قمة الرياض وفى مقدمتها إجبار إسرائيل على الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان.

 

 

مصر ستظل فى مقدمة دول العالم التي تدافع عن القضية الفلسطينية 

وقال رمزي، فى بيان له: إن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل فى مقدمة دول العالم التي تدافع عن القضية الفلسطينية وعن أمال وطموحات الأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مشيرًا إلى الاعتداءات والمجازر البشعة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والحروب والحصار من جيش الاحتلال تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

القمة جاءت امتدادًا للجهود الجبارة التي تقوم بها الدول الشقيقة لنصرة الشعب الفلسطيني

وأكد أن هذه القمة تأتي امتدادًا للجهود الجبارة والحثيثة التي تقوم بها الدول الشقيقة، وفي مقدمتها مصر، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على كافة المستويات والوقوف بجانب لبنان في محنته  فضلا عن ان تلك القمة، تأتي امتدادًا للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية مشيرًا إلى ان قمة الرياض الثانية تهدف إلى متابعة مخرجات القمة الاولي، والبناء عليها ومواصلة جهود الدول العربية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

 كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة واتسمت بالدقة

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي، امام قادة قمة الرياض كانت حاسمة واتسمت بالدقة والشمول والوضوح، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام مسئوليتها وضميرها الإنساني وأعادت التأكيد على أن الصيغة الوحيدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية مطالبًا من المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة والأخذ بالرؤئ والمطالب العربية التي بعثها قادة ورؤساء وملوك الدول العربية بالقمة العربية والإسلامية بالرياض، لوقف إسرائيل عن هذه الحرب الدموية وغير الإنسانية لإنقاذ الأبرياء في فلسطين ولبنان.

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القمة العربية مصر القضية الفلسطينية قطاع غزة لبنان مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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