شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى اليوم الثلاثاء إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

غارات عديدة تستهدف لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفرجوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.



واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهيد وعدد من الجرحى.

وفي السياق ءاته استشهد شخص واصيب اخر في غارة إسرائيلية على بلدة صريفا، كما تم شن غارة على بلدة المروانية،وغارتان على محيط بلدتي جبال البطم وزبقين.

وسقط عدد الشهداء والجرحى في غارة على منزل في بلدة دبعال جنوب لبنان.