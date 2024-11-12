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رياضة

رين يتعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي

نادي رين الفرنسي
نادي رين الفرنسي

أعلن نادي رين الفرنسي، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي سيخوض بذلك ثاني مغامراته في كرة القدم الفرنسية.


وذكر النادي الفرنسي في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين أن المدرب صاحب ال64 عامًا قد وقع عقدا لمدة عام ونصف، وتحديدا حتى نهاية يونيو من عام 2026.

وقال أرنو بوي، رئيس النادي، في البيان "نحن سعداء للغاية بانضمام خورخي إلينا، فهو مدرب معروف على المستوى الدولي باحترافيته وإنسانيته".

مسيرة الأرجنتيني خورخي سامباولي في فرنسا
 

وكانت أولى تجارب سامباولي في فرنسا مع فريق مارسيليا الذي تولى تدريبه في فبراير عام 2021، لكنه رحل عنه بشكل مفاجيء في يوليو عام 2022 بسبب عدم توافقه مع إدارة النادي في سياسة التعاقدات لتدعيم فريقه.

وقبل مارسيليا، سبق للأرجنتيني تدريب منتخبات مثل تشيلي والأرجنتين وأندية أخرى مثل إشبيلية الإسباني وسانتوس وأتلتيكو مينيرو وفلامنجو (البرازيل).

ويشارك رين بشكل شبه منتظم في المسابقات الأوروبية ولكنه يعاني في الوقت الحالي من أزمة خطيرة إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

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