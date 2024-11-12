تجديد حبس عاطل متهم بقتل عمته في روض الفرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج 15 يومًا على ذمة التحقيق.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر. م”، تبلغ من العمر 68 سنة، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.
ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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