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ثقافة وفنون

قبل انطلاق المسلسل، MBC مصر تروج لـ"نقطة سودة"

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

روجت قناة MBC مصر لمسلسل نقطة سودة قبل ساعات من عرضه على شاشتها، حيث طرحت القناة بوسترات تكشف أسماء شخصيات العمل وذلك عبر الحساب الرسمي للقناة على انستجرام.

وأرفقت القناة تعليق “انتقام يشتعل ويهدد بقلب كل الموازين… هل سيصمد الجميع أمام الحقيقة المرّة؟  تابعوا #نقطة_سوده حصريًا ابتداءً من الثلاثاء الساعة 9 مساءً على #MBCMASR، وشاهدوا لحظات المواجهة التي ينتظرها الجميع!”. 

وينطلق اليوم الثلاثاء مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر في تمام الساعة ٩ مساء في عرض أول وحصري، بينما انطلقت أولى حلقات المسلسل أمس الاثنين على منصة شاهد الرقمية.

 

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور. 

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

أبطال مسلسل نقطة سودة

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

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