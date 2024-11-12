الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر مستجدات دعم مصر للبنان ورفض العدوان الإسرائيلي

السيسي مع رئيس الوزراء
السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
ads

أكد  الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان

ونرصد مستجدات دعم مصر للبنان

- ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة العربية الإسلامية حيث استعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

- كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

- وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض تطورات الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

-  وقد أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان.

- شدد الرئيس على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها.

- كما أكد الرئيس مواصلة مصر تقديم جميع صور الدعم للبنان وشعبه الشقيق.

- ثمن رئيس الوزراء اللبناني المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان، وأكد دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي العدوان الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads