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مواعيد مباريات المنتخبات العربية بالجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات المنتخبات
مواعيد مباريات المنتخبات العربية بالجولة الخامسة

تصفيات أمم أفريقيا، تستعد المنتخبات العربية لخوض مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بداية من يوم 13 نوفمبر الجاري.

مواعيد العرب بالجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

 

غينيا الإستوائية ضد الجزائر - 3 عصرًا - الخميس 14 نوفمبر.

جنوب السودان ضد الكونغو - 3 عصرًا - الخميس 14 نوفمبر.

رواندا ضد ليبيا - 6 مساءً - الخميس 14 نوفمبر.

النيجر ضد السودان - 6 مساءً - الخميس 14 نوفمبر.

مدغشقر ضد تونس - 6 مساءً - الخميس 14 نوفمبر.

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا - الجمعة 15 نوفمبر .

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً - الجمعة 15 نوفمبر. 

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً - الجمعة 15 نوفمبر.

الجابون ضد المغرب  - 9 مساءً - الجمعة 15 نوفمبر.

 

 

 

ونستعرض معًا ترتيب مجموعات المنتخبات العربية قبل انطلاق الجولة الخامسة والسادسة خلال فترة التوقف بشهر نوفمبر.

ترتيب مجموعات العرب بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس  7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا  5 نقاط.
4- مدغشقر  نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب  12 نقطة.
2- الجابون  7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى  3 نقاط.
4- ليسوتو  نقطة واحدة.

 

 

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا  6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا  7 نقاط.
2- بنين  6 نقاط.
3- رواندا  5 نقاط.
4-ليبيا  نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر  12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو  نقطتين
4- ليبيريا  نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا  12 نقطة.
2- السودان  7 نقاط.
3- غانا  نقطتين.
4- النيجر  نقطة واحدة.

 

 

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا  10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا  8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.

 

قبل انطلاق الجولة الخامسة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا

موعد مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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