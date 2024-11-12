مسلسل رقم سري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it

تصدر مسلسل رقم سري قائمة الأعمال الفنية الأكثر مشاهدة على منصة Watch it في مصر الذي انطلق عرضه منذ أيام وذلك بعدما تم عرض ٣ حلقات منه.

وأتى بعده في المركز الثاني مسلسل ٦ شهور الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب في مقدمتهم نور النبوي الذي يجسد في المسلسل البطولة المطلقة الأولى له.

تفاصيل مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.