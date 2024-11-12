حجز سيدة لإدارتها كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحجز سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين، على ذمة التحريات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قام بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات، وايهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، وذلك علي خلاف الحقيقة.
القبض على المتهمة في أكتوبر
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة - للنصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.
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