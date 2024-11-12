كريستيانو رونالدو يحصد الجائزة البلاتينية وتكريم مدرب الهلال السعودي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جائزة بلاتينيوم كويناس، في حفل Quinas de Ouro، وذلك بعد اعتماده "سفير التميز للبرتغال"، عقب خوضه أكثر من 200 مباراة دولية مع الفريق الأول لكرة القدم بالبلاد.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من اللاعبين، بجانب رونالدو، بالإضافة إلى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي، وعدة أندية برتغالية أخرى.

وقال رونالدو عقب التكريم: "إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الكأس.. أرى ذلك كبداية جديدة.. أشكر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على هذه الجائزة".

وأضاف: "لقد كانت رحلة طويلة مليئة بالعمل الجاد. في سن الثامنة عشرة، كان حلمي هو الفوز بأول مباراة دولية لي. تقدمت إلى 25، و50، ولماذا لا أصل إلى 100؟ رقم تقريبي، ثلاثة أرقام، ثم بدأت أفكر في 150، 200، وهو شعور عظيم".

وأضاف: "بغض النظر عن حجمها.. لدينا كل شيء: ملاعب رائعة، ومدربون متميزون، والإمكانات التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبون، والنجوم التي نمتلكها.. ليس فقط في كرة القدم ولكن في الرياضات الأخرى أيضًا.. فرناندو غوميز هو أفضل رئيس لدينا على الإطلاق".

Ronaldo foi homenageado com o prémio Quinas de Platina e desabafou o seu amor à Seleção Nacional. pic.twitter.com/M0o4AZbIfd — B24 (@B24PT) November 12, 2024

وحصد رونالدو الجائزة المرموقة في البرتغال، حيث قال رئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو جوميز: "إن الجائزة البلاتينية الأكثر شهرة ذهبت إلى من يستحقها، وهو بلا أدنى شك كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "لقد خدم المنتخب البرتغالي لأكثر من 20 عامًا، وهو الآن سفير التميز لبلاده".

حفل جائزة بلاتينيوم كويناس

وينظم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) حفل جائزة "بلاتينيوم كويناس"، بالشراكة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (SJPF) والاتحاد الوطني لمدربي كرة القدم (ANTF).

وحضر الحفل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، إلى جانب رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وتم تنظيم الحفل في قاعة المركز الثقافي في مقاطعة "بيليم" بمدينة لشبونة.



وبدأ الحفل بتكريم اللاعب الدولي السابق بيبي، الذي أنهى مسيرته في أغسطس، بعد مسيرته الحافلة مع منتخب بلاده، والتي شهدت 141 مباراة دولية.

وقال بيبي: "البرتغال غيرت حياتي. لقد حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي وحاولت رد مودة كل الناس.. لقد تمكنت من احترام مبادئ البرتغال، شعب متواضع ومجتهد. لم أكن مثاليًا جدًا، لكنني فعلت ذلك بقلبي وبكل قوتي التي أملكها".

وعلى هامش الحفل تم تكريم دييغو كوستا، الذي احتل المركز الثامن في جائزة ياشين، لأفضل حارس مرمى في عام 2024.

كما تم تكريم أندية سبورتنج، بورتو، بنفيكا، سبورتينج براغا وفيتوريا دي غيماريش، وهي الأندية الخمسة التي ساهمت في إخراج العديد من اللاعبين الموهوبين.

وتسلم جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بطل السعودية، جائزة عن الألقاب التي فاز بها في المملكة العربية السعودية، حيث حقق رقمًا قياسيًّا بـ 34 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات.