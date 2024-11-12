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رياضة

الخطيب يطلب تقريرا طبيا عن أزمة إصابة أشرف داري

أشرف داري
أشرف داري

الأهلي، طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تقريرا طبيا شاملا عن إصابة أشرف داري مدافع الفريق في كاحل القدم والتي تجددت أكثر من مرة وأبعدته عن الفريق منذ انطلاق الموسم. 

وتواصل الخطيب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي من أجل الوقوف على أزمة إصابات اللاعب المغربي ومعرفة موعد عودته. 

قال مصدر مقرب من التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ينتظر عرضا قطريا في يناير القادم للرحيل عن القلعة الحمراء حال عدم قيده في قائمة الفريق، مشددا على أن هناك اتصالات تجددت مؤخرا بين معلول واحد الأندية القطرية التي ترغب في التعاقد معه. 

أكد مصدر داخل الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يطلب بشكل رسمي حتى الآن إنهاء إعارة يوسف أيمن مدافع الفريق وإعادته الي الدحيل القطري، مؤكدا أن الأمر لم يحسم بعد واللاعب مستمر في الفريق خاصة وأن الموسم ما زال في بدايته. 

قال مصدر داخل الأهلي إن ما تردد بشأن وجود تحرك رسمي للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافورسي المجرى غير صحيح تماما. 

أضاف: لا توجد مخاطبات رسمية خرجت من النادي مجددا لطلب ضم اللاعب من ناديه الحالي ولا توجد حتى اتصالات رسمية في هذا الشأن حتى الآن مؤكدا أن الأمر لم يشهد أي جديد منذ إغلاق باب المفاوضات في الميركاتو الصيفي. 

تحفظ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي فكرة ضم معد نفسي جديد للجهاز الفني مؤكدا على عدم حاجة الجهاز الفني والفريق لهذا المنصب في الوقت الحالي. 

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون مراقبة المغربي يحيي عطية الله مع منتخب بلاده في مباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا المغرب ٢٠٢٥ حيث عاد المغربي لقائمة منتخب بلاده في المعسكر الأخير. 

 يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية في أول تجمع للفريق قبل عودة التدريبات، حيث منح كولر الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الدوري الممتاز. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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