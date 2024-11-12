قياسات بدنية للاعبي الأهلي في أول تجمع بعد انتهاء الراحة السلبية

يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية في أول تجمع للفريق قبل عودة التدريبات حيث منح كولر الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.